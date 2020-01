Bobby Duncan annuncia il cambio di procuratore: novità di mercato a gennaio?

Con un annuncio via twitter (poi rimosso), Bobby Duncan ha annunciato di aver cambiato procuratore: adesso a curare i suoi interessi sarà l’agenzia SportsTotal che ha nella sua scuderia, tra gli altri, campioni come Toni Kroos e Marco Reus. Una mossa che, stando anche a quanto scrive il Daily Mail, potrebbe preludere a qualche novità di mercato per gennaio. Duncan vorrebbe lasciare la Fiorentina per andare a fare esperienza altrove, magari in prestito, e poter giocare in una prima squadra.