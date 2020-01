Boateng per Caprari? La Fiorentina ci prova, la Samp vuole soldi. La nuova offerta

Kevin Prince Boateng in cambio di Gianluca Caprari? Sarebbe stata questa la proposta avanzata dalla Fiorentina alla Sampdoria nei giorni scorsi, secondo quanto riferisce tuttomercatoweb.com. E la risposta? No, grazie. I viola sarebbero allora tornati alla carica in queste ore con un’offerta cash per Caprari (LA SCHEDA): prestito con riscatto per una valutazione da circa 9 milioni. Una cifra vicina alle richieste della Sampdoria che però adesso aspetta un nuovo rilancio da parte della Fiorentina. IL PUNTO DI MERCATO DI PEDULLA’