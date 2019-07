La Fiorentina guarda in casa Sassuolo per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Per il ruolo di terzino destro, Pol Lirola (SCHEDA)è a un passo. La trattativa dovrebbe chiudersi la prossima settimana. Non solo lo spagnolo. Al club viola piace anche Boateng. L’affare, però, non è caldo. Come scrive La Nazione, per l’ex Milan se ne riparlerà a fine mese.