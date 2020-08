E’ finita l’avventura di Kevin Prince Boateng al Besiktas. L’attaccante torna dunque alla Fiorentina, con cui ha un contratto per un’altra stagione, ma è improbabile che possa rimanere in viola. Come riporta il collega Nicolò Schira, il ghanese vorrebbe chiudere la carriera in Germania tornando all’Herta Berlino (il club in cui è cresciuto) e sono già in corso i contatti per trovare una soluzione. Non è escluso che possa arrivare anche una risoluzione del contratto.