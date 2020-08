E’ ancora da definire la situazione di Biraghi e Dalbert. Come scrive La Nazione, Inter e Fiorentina si sono lasciati senza sottoscrivere il rinnovo dello scambio dei prestiti. Niente di grave e, a quanto pare, niente di definitivo. In altre parole, la situazione potrebbe riprendere corpo più avanti, a mercato in corso, quando i due giocatori avranno ridiscusso i loro contratti con i rispettivi club.

