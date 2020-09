Biraghi-bis, il cerchio si chiude: ecco il rinnovo, manca solo l’ufficialità. La durata dell’accordo

Come vi avevamo anticipato la scorsa settimana (LEGGI), è fatta per il rinnovo di Cristiano Biraghi. Il giocatore, dopo la parentesi all’Inter, è convinto della bontà di un’esperienza bis a Firenze e Iachini ha dimostrato fin da subito di voler puntare su di lui. Una fiducia confermata anche dalla società – si legge su gianlucadimarzio.com – che ha deciso di adeguare e prolungare il contratto dell’esterno sinistro classe 1992 che avrà come nuova scadenza giugno 2024. Accordo ormai totale, si attende solo l’ufficialità della decisione.