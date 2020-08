Bernardeschi, la Juve aveva riproposto per arrivare a Chiesa. Ma l’ex non scende di livello

Un retroscena ai limiti del clamoroso. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta cercando di piazzare in tutti i modi Federico Bernardeschi. Reduce da tre annate opache in bianconero, dopo il trasferimento record dalla Fiorentina nell’estate 2017 per 40 milioni, l’ex viola non ha mai convinto: poca identità, pochissimi gol, tante panchine. Nei mesi scorsi, sarebbe addirittura stato offerto come “contropartita” alla Fiorentina per Federico Chiesa. Poi l’affare si è arenato, e comunque il carrarino difficilmente avrebbe accettato di tornare in viola: come riporta la Rosea, è troppo orgoglioso per lasciare Torino per destinazioni che sarebbero un passo indietro per la sua carriera.

IL SOGNO VIOLA SI CHIAMA PAREDES: SI PUNTA SULLA VOGLIA DI RILANCIO DELL’ARGENTINO