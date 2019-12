Berge, il compagno di squadra si sbilancia: “Non resterà al Genk oltre gennaio”

Intercettato dall’emittente napoletana Radio Marte, il difensore colombiano del Genk Carlos Cuesta ha parlato anche di Sander Berge, giocatore che interessa a diverse squadre italiane (Fiorentina e Napoli tra le altre), svelando un retroscena di mercato legato al centrocampista norvegese: “Berge fa la differenza al Genk, è pronto per fare il salto di qualità in una squadra più importante perché nel calcio belga fa già la differenza. Ci sono molti club su di lui, sappiamo bene che non starà con noi a lungo: Berge ci ha detto che non resterà oltre gennaio”.