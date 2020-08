Benfica scatenato, dopo Vertonghen arriva anche Cavani: che mercato per le Aquile

Il Benfica ha deciso di fare le cose in grande in vista della prossima stagione: dopo gli arrivi di Everton, Waldschmidt e Vertonghen, quest’ultimo cercato anche dalla Fiorentina, il club lusitano sarebbe in procinto di chiudere anche per Edinson Cavani, in uscita dal PSG. L’uruguayano ha confermato a Tele Vivo la fine della sua esperienza coi parigini, e la permanenza in Portogallo per le final 8 di Champions è l’occasione ideale per concludere la trattativa

