Una delle soluzione low cost dell’Inter per il mercato di gennaio è Marco Benassi. Come scrive il Corriere dello Sport infatti, il centrocampista viola può rivelarsi una “toppa” alla coperta corta della mediana nerazzurra. Il n° 24 è stato un prodotto del vivaio interista e può essere inserito nella lista Champions senza stravolgimenti alla rosa. Un’opzione che però non scaldava già in estate.