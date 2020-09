“Benassi avvistato a Verona. Per l’ufficialità si attendono solo le visite mediche”

Oltre che per il ritorno di Borja Valero (LEGGI), quella di domani sarà molto probabilmente la giornata decisiva per il passaggio di Marco Benassi all’Hellas Verona. Il giocatore che nell’amichevole di oggi non figurava neanche tra i convocati (LEGGI), sta per dire addio ai colori viola dopo una stagione molto complicata. Stando a quanto troviamo scritto su GianlucaDiMarzio.com, l’ufficialità per il suo passaggio è solo questione di ore. Questo il contenuto: “Benassi è stato già visto a Verona in serata e anche per lui si aspetta solo di effettuare le visite prima di ufficializzarne il trasferimento. ”

