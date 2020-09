L’arrivo di Borja Valero avrà come conseguenza la cessione di Marco Benassi al Verona. Come scrive La Nazione, il centrocampista andrà all’Hellas in prestito con un diritto di riscatto di 10 milioni: cifra alta, difficilmente il club veneto eserciterà l’opzione per rilevare la proprietà del giocatore e in partenza l’operazione viene considerata proprio una cessione temporanea.

