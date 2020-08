Belotti vicino al rinnovo, Pradè pressa Piatek. Attenzione anche a Pavoletti

Potrebbe diventare caldo l’asse di mercato tra Fiorentina e Cagliari. Riccardo Sottil è un passo dal club rossoblù. Rotta inversa potrebbe farla Leonardo Pavoletti (SCHEDA) che completerebbe l’attacco come punta di riserva. La società viola, però, cercherà anche un centravanti titolare. Che non sarà, quasi certamente, Andrea Belotti (SCHEDA), vicino al rinnovo di contratto col Torino. Anche per questo motivo – scrive La Nazione – Pradè tornerà a confrontarsi con i dirigenti dell’Hertha Berlino per portare in dirittura d’arrivo l’operazione Piatek (SCHEDA). L’accordo, sulla base del prestito con diritto di riscatto obbligatorio, è possibile e la Fiorentina vorrebbe definire l’acquisto (da formalizzare nel giugno del 2021) su una base di 25 milioni. L’Hertha ha parlato anche con il Torino, ma la proposta del club granata (che appunto sta investendo soldi pesanti sul rinnovo di Belotti) appare molto inferiore a quella della Fiorentina.

