Belotti obiettivo concreto, pressing sul Torino. L’alternativa potrebbe arrivare dalla Germania

Il grande obiettivo della Fiorentina in attacco per la prossima stagione è Andrea Belotti del Torino (SCHEDA). Come scrive La Nazione, il club granata non si schioda dalla richiesta di 70 milioni. La società viola non molla, è un obiettivo concreto, la Fiorentina ci proverà, ma se la trattativa non dovesse andare a buon fine, ha pronta l’alternativa: Piatek dell’Hertha Berlino (SCHEDA). Questa operazione avrà un impatto molto meno pesante sul bilancio della Fiorentina (si punta su un prestito con riscatto obbligatorio).