Massimo Basile, corrispondente del Corriere dello Sport da New York, ai microfoni di Radio Bruno ha parlato così della Fiorentina: “A quanto mi risulta, i viola hanno progettato un mercato intelligente, questa è la definizione. Si punta ad inserire tre giocatori di spessore, uno per reparto a cominciare dalla punta. Se dovesse partire Milenkovic i difensori da acquistare saranno due. Credo che la società abbia imparato la lezione dell’anno scorso, dove ci sono stati troppi proclami, e si vuole tenere il low profile. Chiesa? Il problema è che i club interessati non vogliono fare un esborso cash. Thiago Silva? Loro vorrebbero un altro colpo alla Ribery, si sono informati sul difensore brasiliano due mesi fa poi il grande finale di Champions ha reso la pista fuori portata”.