Basile: “Borja Valero, nessun trattativa fra Inter e Fiorentina. Balotelli? Non c’è niente”

Il collega Massimo Basile, corrispondente da New York per Il Corriere dello Sport, fa chiarezza su due dei tanti profili accostati alla Fiorentina negli ultimi giorni. Queste le sue parole su Twitter: “Inter e Fiorentina non hanno trattato il ritorno in viola di Borja Valero. Al momento, è l’Inter che vuole trovargli una collocazione. Balotelli? Manovre dei procuratori, al momento non c’è niente”. MA SPORT MEDIASET RILANCIA: BALOTELLI IN CASSA L’OK DI COMMISSO E MONTELLA