Barone e Pradè a Milano: incontro con l’agente di Caceres

Ultima settimana di mercato e alla Fiorentina il lavoro da svolgere certo non manca. Come riportato da TMW, Joe Barone e Daniele Pradè sono a Milano dove si incontreranno con l’Inter per parlare dello scambio tra Biraghi e Dalbert. Possibile anche una riunione con l’entourage di Rodrigo De Paul. Attesi confronti anche con gli agenti di Tonelli (SCHEDA) e Caceres (SCHEDA). E a proposito di quest’ultimo, come riportato da Radio Bruno Toscana, i due dirigenti viola si sono incontrati con Davide Lippi che cura gli interessi proprio dell’ex difensore della Juventus, oltre che di Politano.