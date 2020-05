Barone accende la fantasia dei tifosi. Da Perotti a Naiggolan: chi è mister X?

“Ora ce l’ho un giocatore che mi piace tanto e con Daniele sto cercando di portarlo a Firenze, quindi non si può dire“. A Joe Barone è bastata una battuta nella diretta Instagram con La Gazzetta dello Sport per infiammare la fantasia dei tifosi viola. Chi è mister X, si chiede La Nazione? Belotti del Toro o Ibra (SCHEDA) che può chiudere con il Milan? E se la sorpresa fosse Perotti della Roma? O forse si punta davvero con decisione nella direzione di Paquetà (Milan)?

L’eventuale cessione di Milenkovic, che piace al Napoli (pronto a offrire 30 milioni di euro), porterebbe tanti soldi nelle casse della Fiorentina che avrà così la disponibilità economica per tentare il colpaccio. Nainggolan (SCHEDA) può rientrare all’Inter per poi partire per Firenze; Malinovskyj (SCHEDA) era stato contattato già in passato; Kumbulla (SCHEDA) che con il Napoli che appunto pressa Milenkovic, può tornare in primissima fila.