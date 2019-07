Balotelli, la Fiorentina vuole provarci. Il nodo è l’ingaggio

La pazza idea per l’attacco della Fiorentina è Mario Balotelli (SCHEDA). Come scrive La Nazione, il club viola pare intenzionato a percorrere fino in fondo la manovra. Se esisteranno le giuste prospettive, i gigliati proveranno a chiudere, ma non adesso. Raiola spinge per farlo tornare in Italia (magari inserendo un percentuale sulla futura rivendita). Balotelli è svincolato quindi si dovrebbe parlare “solo” del suo ingaggio.