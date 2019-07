Balotelli divide i tifosi viola. Ricostruiamo la carriera

Si fanno sempre più insistenti le voci di u possibile approdo a Firenze di Mario Balotelli svincolatosi dall’Olympique Marseille. Il centravanti che ad agosto compirà 29 anni è da diversi anni in Francia dove non ha fatto male, ma non ha perso il vizio di farsi notare con certi suoi atteggiamenti decisamente sopra le righe. Tecnicamente farebbe sicuramente comodo alla Fiorentina che sta cercando un centravanti di peso da affiancare a Vlahovic con Simeone che appare sempre più destinato alla cessione. Ci sono però dei contro notevoli visto il carattere particolare di Super Mario che non è stato mitigato dal passare degli anni. E poi c’è un ingaggio pesante (3,5 milioni nell’ultima stagione) gestito da Mino Raiola con cui la Fiorentina raramente ha fatto affari. Chiaramente il cartellino sarebbe a costo zero, ma se la sentirà Commisso di spendere circa 12 milioni per tenere Balotelli a Firenze un paio di stagioni? Intanto vi proponiamo la scheda completa della sua carriera compilata dal nostro sito www.tuttitalenti.com

Di seguito il sondaggio che vi abbiamo proposto qualche settimana fa. Come quasi sempre accade, Firenze si è divisa anche per Balotelli. E voi cosa ne pensate ?