Badelj, vicino il ritorno del croato? Contatto tra viola e Lazio, ma…

Badelj-Fiorentina parte seconda: la suggestione diventa sempre più idea concreta. E una vera e propria trattativa, considerando che secondo il sito del Corriere dello Sport il contatto tra Fiorentina e Lazio ci sarebbe già stato. Il centrocampista croato ha già dato il suo benestare: Milan vuol tornare a Firenze. L’ostacolo per la chiusura è la formula dell’operazione: Daniele Pradè lo ha chiesto in prestito, Claudio Lotito invece vuol realizzare una plusvalenza, visto che lo scorso anno ha preso Badelj a zero. Addirittura il presidente dei capitolini chiede dai 6 agli 8 milioni: su queste basi, ovviamente, la trattativa non potrà concludersi.

