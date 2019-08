Badelj vicino al ritorno: sì da 9 milioni

Milan Badelj potrebbe tornare alla Fiorentina dopo un solo anno alla Lazio. Come scrive La Nazione, Montella vuole il croato e anche Pradè considera l’innesto del giocatore un passaggio di crescita fondamentale per la nuova identità della Fiorentina. La Lazio spara alto. E ha posto la trattativa sulla base del prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto obbligatorio da 6,5 milioni. I tempi? Potrebbero essere meno lunghi del previsto anche per il pressing di Badelj che vuole tornare con Montella. Per quanto riguarda Simeone, piace alla Lazio, ma la Fiorentina non ha intenzione di privarsene prima di aver identificato una nuova punta.

INTANTO LA FIORENTINA PENSA ANCHE A BERGE