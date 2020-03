Badelj, si va verso il divorzio con la Fiorentina: per la prossima stagione ci pensa il Torino

Il futuro di Milan Badelj sarà lontano dalla Fiorentina. Difficile che Lotito abbassi la cifra del riscatto, per cui il giocatore tornerà alla Lazio per poi essere messo sul mercato da Igli Tare. Il Torino, scrive Torinogranata.it, sembrava essere interessato al giocatore nel mercato invernale e, a questo punto, potrebbe tornare alla carica in estate, sapendo che il giocatore non sarà svenduto, ma cedibile di sicuro.