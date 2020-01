Badelj può partire, piacciono Meitè e Duncan. Bonifazi tentato dall’Atalanta

Non solo l’attacco. La Fiorentina si concentrerà anche sul centrocampo durante il mercato di gennaio. Come scrive La Nazione, le possibilità che Badelj (come Pedro in attacco) possa fare la valigia si fanno concrete dopo la presa di posizione a livello tattico di Iachini, ieri mattina. E su Badelj è già stata registrata la mossa del Torino. Il club granata è pronto a sottoscrivere il prestito con il centrocampista e ad ascoltare la richiesta della Fiorentina per possibili pedine di scambio. Zaza piace ma non è fattibile a livello economico (può finire in Cina), Bonifazi (SCHEDA) è tentato dall’Atalanta, così l’opzione giusta può essere quella su Meitè (SCHEDA), giocatore che Iachini vorrebbe volentieri sulla sua linea mediana. Il Torino ci sta pensando e non scarta la soluzione a priori, ma è chiaro che le posizioni di Badelj da una parte e Meitè dall’altra saranno caratterizzate anche dalla forza economica del diritto di riscatto che viola e granata andranno ad applicare sull’eventuale contratto di trasferimento in prestito. Capitolo Duncan (SCHEDA): la proposta al Sassuolo è stata formalizzata. Il centrocampista potrebbe dare corpo (insieme a Meitè) a una vera e proprio rivoluzione sulla mediana di Iachini.