Badelj, Pulgar ma non è finita: Fiorentina a caccia di un altro centrocampista

La Fiorentina sta ricostruendo il centrocampo. E’ tornato Badelj, nelle prossime ore arriverà Pulgar dal Bologna: l’operazione è definita. Il giocatore piace a Montella ed ha espresso il suo gradimento per Firenze. Secondo Repubblica, il mercato viola in mediana non è finito qui. Gli uomini mercato viola continuano a cercare rinforzi, i profili sono quelli noti: Berge del Genk, Demme del Lipsia ed il sogno Tonali del Brescia.