Badelj: la Lazio vuole cederlo a titolo definitivo. La richiesta di Lotito

Anche La Gazzetta dello Sport scrive di Milan Badelj, vicino al ritorno alla Fiorentina dopo un solo anno alla Lazio. Lotito lo vuole cedere a titolo definitivo e chiede 4-5 milioni mentre i dirigenti viola sono ben felici di riprendere in croato ma solo in prestito. Se ne riparlerà a inizio settimana. Il croato resta comunque un obiettivo vero della Fiorentina proprio come Demme del Lipsia (SCHEDA). Secondo il Corriere Fiorentino, la proposta viola è prestito oneroso con obbligo di riscatto intorno ai sette milioni, opzione che la Lazio non esclude a patto che la cifra possa essere ritoccata verso l’alto.

LA FIORENTINA PENSA ANCHE A BERGE DEL GENK

