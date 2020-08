Avanti tutta su Piatek, il polacco è il primo obiettivo della Fiorentina. Il prezzo…

Il centravanti polacco Krzystzof Piatek aveva travolto calcisticamente e mediaticamente l’Italia nel 2018. I gol e la sua esultanza iconica avevano acceso le fantasie dei tifosi del Genoa e del Milan. Poi la luce si è spenta, all’improvviso la rete ha smesso di gonfiarsi. Neanche il passaggio in Germania, all’Hertha Berlino, ha guarito la punta dal suo mal di gol. Adesso il Pistolero è in cerca di riscatto, la Fiorentina può essere la piazza giusta per rilanciare la propria carriera.

La presenza dell’amico Kouamè può essere un vantaggio non di poco conto, proprio l’ivoriano era la sua spalla preferita in terra ligure. Un duo che combacia naturalmente per caratteristiche tecnico-tattiche. I tedeschi hanno pagato il giocatore 27 milioni di euro, ma sono consapevoli della svalutazione a cui è andato incontro. Secondo quanto riportato da todofichajes.net una trattativa tra le parti sarebbe già stata avviata da tempo. Si tratta intorno ai 20 milioni di euro. Eventuali bonus, legati al rendimento sul campo, potranno risultare decisivi per la buona riuscita dell’affare. Pradè conosce bene le tempistiche del mercato e non ha fretta, l’obiettivo è stato individuato.

