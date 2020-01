Il giornalista Raffaele Auriemma ha svelato a Radio Marte un retroscena relativo a Sofyan Amrabat. Nonostante la nuova offerta presentata da Giuntoli, il giocatore sembra ormai aver scelto la Fiorentina (IN SERATA NUOVO INCONTRO, I DETTAGLI). In particolare l’entourage del giocatore avrebbe sconsigliato al ragazzo di trasferirsi sotto il Vesuvio, versione non confermata da Dries Mertens che ha avuto contatti con il centrocampista in forza al Verona. Il ragazzo però ha detto sì alla Fiorentina, restano da limare le divergenze con la società rossoblu.