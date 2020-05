Attenta Fiorentina: la Lazio mette la freccia per Kumbulla

Marash Kumbulla (SCHEDA) è stato accostato anche alla Fiorentina per la prossima stagione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Lazio sembra essere in pole per il difensore del Verona. Il cambio di rotta è dettato dall’esigenza di prendere un rinforzo che rappresenti un investimento a lungo termine, in grado comunque di garantire un salto di qualità immediato al reparto arretrato perché nonostante la giovane età Kumbulla ha dimostrato di essere già un elemento di sicuro affidamento. Il nome del giocatore è sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare, suo connazionale, già da diverso tempo. Tanto che la Lazio aveva già effettuato un sondaggio un anno fa, ma all’epoca Kumbulla sarebbe stato una scommessa. Ora è una certezza, ma ovviamente costa molto di più. La valutazione data dal Verona si aggira sui 30 milioni di euro, una cifra ritenuta alta, ma sulla quale la Lazio proverà comunque a trattare. Nel frattempo si lavora anche sul fronte giocatore e qui la Lazio si è portata già avanti. Perché con l’entourage di Kumbulla ci sono stati contatti frequenti e proficui negli ultimi tempi. Il principale ostacolo per il club biancoceleste si chiama Inter.