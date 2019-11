Attenta Fiorentina, il Napoli fa sul serio per Berge: contatti avviati e offerta pronta

Come si legge su Gazzetta.it, sarà rivoluzione in casa Napoli. Due i giocatori che interessano degli altri a De Laurentiis: Erling Haland (19 anni), del Salisburgo, e Sander Berge (21), del Genk e nazionale norvegese. Il presidente napoletano ha già avviato i contatti col suo collega belga, Peter Croonen, al quale ha confermato il proprio interesse per il giovane centrocampista, seguito anche dalla Fiorentina (LEGGI). Per lui, sono pronti 20 milioni di euro.