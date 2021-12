Attacco viola, stallo Mayoral: la Juve forte su Scamacca, salgono altri due

Non tramonta la pista che porta a Julian Alvarez

Una volta definito l'affare Ikoné, atteso a Firenze a inizio 2022, la Fiorentina si concentra sul ruolo di punta centrale. L'opzione numero uno resta Borja Mayoral in prestito, ma dipenderà dal Real Madrid: se il club spagnolo accetterà la proposta della Fiorentina, Mayoral sarà un giocatore viola; nel caso invece i Blancos ritenessero di chiudere solo sulla base della cessione a titolo definitivo (acquisto a gennaio o a giugno), i viola si riserverebbero ancora qualche tempo. Anche per questo la Fiorentina, assicura La Nazione, è in stretto contatto con il Porto per valutare la possibilità di portare a Firenze (in prestito) l’attaccante Martinez che Italiano considera comunque una buona pedina per sostituire Kokorin. Su Scamacca si è fatta fortissima la concorrenza della Juventus, il che, automaticamente, dà nuovo vigore alle piste Raspadori (occhio alla sfida di domenica) e Alvarez (sfida all'Inter).