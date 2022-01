Asta per un obiettivo viola: la Fiorentina osserva interessata

Tante squadre interessate a Lorenzo Lucca, giovane talento del Pisa

Come riportato da Tuttomercatoweb, molte squadre sarebbero interessate al giovane talento del Pisa. Nelle ultime ore, il Sassuolo si è mosso fortemente per Lucca, profilo ideale per ovviare a una possibile cessione di Scamacca. Nella lista ci sono anche Genoa e Atalanta, pronte ad affondare il colpo. Il club viola adesso ha altre situazioni da sistemare, ma l'attaccante del Pisa rimane comunque un opzione per il futuro.