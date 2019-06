Arnautovic, parla il fratello/agente: “Nessuna offerta, ma il calcio è strano…”

“Marko Arnautovic sta bene al West Ham – afferma il fratello Daniel Arnautovic, che fa anche da agente del giocatore al Daily Mail – ha un contratto ed è felice. Nessuno in questo periodo mi ha contattato per dirmi che è interessato a lui. Ci sono state delle offerte dalla Cina e ci sono stati dei colloqui, ma nessuna trattativa. Marko è un ottimo giocatore e può giocare in altri grandi club, ma ha un contratto, è felice e molto amato dallo spogliatoio. Ovviamente però il calcio è strano, tutto può succedere nell’arco di una o due ore e non si può mai sapere”. Il nome di Arnautovic è stato accostato di recente alla Fiorentina