Antonelli si fida: “Conosco Pradè, ha sempre il colpo last minute pronto”

Il dirigente sportivo Stefano Antonelli ha parlato così a Tuttomercatoweb.com:

Ha fatto poco la Fiorentina ma mi aspetto un paio di operazioni intelligenti. Questo non è un mercato in cui ci si può sbilanciare. Conosco un po’ la cultura di Pradé, è uno che studia il mercato fino alla fine. Sa di avere una squadra importante. E aggiungo: complimenti a Iachini, è un valore aggiunto per questa squadra. Pradé ha sempre pronto il colpo last minute, sa che deve prendere un attaccante. E poi c’è la Juve, con il Chiesa di turno: ci può stare perché il mercato prevede tutto. Ma se i bianconeri non vendono è difficile che lo prendano.