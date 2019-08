Antognoni fa chiarezza su Medel: “Ottimo giocatore ma non ci interessa”

Fiorentina su Gary Medel (SCHEDA)? La suggestione di mercato è stata proposta a più riprese dai media turchi durante questa finestra di mercato. In realtà, come conferma Giancarlo Antognoni al sito cileno La Cuarta, la Fiorentina non è mai stata interessata al centrocampista classe ’87 attualmente in forza al Besiktas: “Gary Medel è un ottimo giocatore, conosciamo la sua qualità per tutto ciò che ha fatto in Italia con l’Inter. Tuttavia parliamo di una trattativa che non esiste” ha chiarito il dirigente viola.