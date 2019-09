Domani sarà in Italia per firmare il suo contratto con la Fiorentina (LEGGI QUI), ma il passaggio di Pedro è legato all’esito delle visite mediche alla quale verrà sottoposto al suo arrivo in Italia. Questa la notizia rilanciata dall’Ansa, secondo quale l’infortunio alla coscia destra subìto qualche settimana fa potrebbe far saltare l’affare da 12 milioni. Da una settimana l’attaccante ha ripreso ad allenarsi, e potrebbe essere a disposizione di Montella dopo la sosta delle Nazionali (LEGGI QUI).