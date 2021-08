Amrabat, il futuro è un’incognita. Lunedì torna, ma Juric non molla

Ancora incerto il futuro di Amrabat: Juric lo corteggia, il centrocampo della iorentina è... saturo

Dopo l'operazione per pubalgia in Francia e la riabilitazione in Olanda, lunedì Sofyan Amrabat sarà nuovamente a Firenze. Il marocchino aumenterà i carichi di lavoro provando a rientrare tra la prima e la seconda giornata di campionato, ma il futuro è e resta un'incognita. Dopo aver saltato a piè pari la preparazione di Moena, non sarà disponibile per l'esordio stagionale in Coppa Italia e quello in campionato con la Roma. Può tornare con il Torino (avversario della Fiorentina alla seconda giornata di Serie A), ma proprio sulla panchina dei granata siede il vecchio maestro Juric.