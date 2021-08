Amrabat all’Atalanta: le richieste della Fiorentina

Già finita l'esperienza di Amrabat alla Fiorentina?

Oltre al Corriere dello Sport, anche il Corriere Fiorentino si concentra su Sofyan Amrabat. L'agente - si legge - avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con l'Atalanta. Resta da trovare l'accordo tra il club nerazzurro e la Fiorentina e, visti i rapporti, resi ulteriormente complicati dopo l'affare Zappacosta, non è semplicissimo. La Fiorentina per lasciare andare via l'ex Verona chiede un prestito oneroso con diritto di riscatto che possa trasformarsi in obbligo fissato a circa 15 milioni di euro. L'ultima parola, però, spetterà, come sempre, a Rocco Commisso.