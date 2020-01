Sofyan Amrabat sta per diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Nelle ultime ore ci sono stati dei rallentamenti a causa di alcuni problemi nella compilazione dei moduli. Adesso c’è da limare il trasferimento dall’Hellas alla società viola, comunque già accordato. In ogni caso non ci sono dubbi: Amrabat sarà della Fiorentina. Ufficialità attesa a breve.