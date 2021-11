Alvarez, il River non fa come con Quarta: niente sconti o dilazioni

Questa volta non ci saranno espedienti nelle trattative con i Millonarios

L'emittente argentina TyC Sports non ha dubbi: il River Plate rimane fermo sui 20 milioni necessari all'acquisto di Julian Alvarez. La decisione della società bianco-rossa è questa: l'attaccante sarà ceduto soltanto di fronte ad un'offerta da 20 milioni di euro, senza pagamenti a rate né l'inclusione di bonus (modalità adottate dalla Fiorentina per l'acquisto di Martinez Quarta) per arrivare alla cifra desiderata.