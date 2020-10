Ancora una smentita. Anche dall’ufficio stampa dei fratelli Della Valle. “La famiglia Della Valle ha lasciato il mondo del calcio un anno fa ed è un discorso chiuso – è il testo del comunicato stampa che riporta il quotidiano La Città – Non c’è stato né ci sarà alcun incontro per la società della Salernitana, che tra l’altro giorni fa aveva già smentito questa notizia”. Ieri era circolata la voce di un interessamento per il club campano.

RETROSCENA BORJA: C’HA PROVATO UNA BIG DI SERIE B