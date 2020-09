Agudelo, a breve il passaggio allo Spezia. E il club ligure punta anche Saponara

Questione di ore per il passaggio di Kevin Agudelo allo Spezia. Secondo quanto riporta RCN Radio, il giocatore potrebbe sottoporsi già oggi alle visite mediche con il club ligure, ultimo step prima della firma che legherà le due parti. La formula sarà quella del prestito annuale. Ma lo Spezia non si ferma e punta anche il viola Riccardo Saponara: Italiano, secondo La Gazzetta dello Sport, ha individuato nel fantasista in prestito al Lecce nell’ultima stagione il tassello giusto per rafforzare la manovra d’attacco.