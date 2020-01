In Turchia, sulle frequenze di Radyospor è intervenuto l’agente del calciatore Burak Yilmaz (LA SCHEDA), Necdet Ergezen, il quale ha spiegato il motivo del viaggio dell’attaccante in Italia quest’estate:

Burak era lì soltanto per vacanza. Non c’è stata nessuna trattiva con Fiorentina, Lazio o altri club italiani. Rimarrà al Besiktas almeno per un altro anno.