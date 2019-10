Ag. Ranieri: “A breve incontro per il rinnovo. Montella gli ha dato fiducia”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l’agente di Luca Ranieri, Paolo Paloni, ha parlato del futuro del suo assistito in viola: “Luca è rimasto alla Fiorentina dopo una ottima avventura con la Nazionale Under20 al Mondiale in Polonia. Montella gli ha dato fiducia fin da subito. Per il rinnovo ci dovremo vedere prossimamente con la società per fare il punto della situazione. Una cosa è certa: Luca sta bene a Firenze e vuole legarsi sempre di più al club”.