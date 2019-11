Ag. Montiel oggi al centro sportivo: il punto sul futuro del fantasista spagnolo

Visita al centro sportivo oggi per Pedro Pereira, ex dirigente viola. Da circa 2-3 anni Pereira lavora all’interno della scuderia di procuratori che fa riferimento a Ramadani. Due i giocatori della Fiorentina in procura: Nikola Milenkovic e Tofol Montiel. Oggi, con Pradè, è stato approfondito il discorso legato al fantasista spagnolo, che ha buone possibilità di andarsene in prestito a gennaio. Lo riporta Radio Bruno. GENE GNOCCHI A SORPRESA: “NELLA FIORENTINA AMMIRO MONTIEL”