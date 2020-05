Ag. Mandragora: “Tante opportunità nel prossimo mercato. Juve solo una possibilità”

Luca De Simone, procuratore di Rolando Mandragora (SCHEDA), ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Rolando è uno dei classe ’97 che ha fatto più minutaggio in Serie A motivo per il quale, essendo anche nel giro della nazionale, c’è tanta attenzione sul suo profilo: credo che ci saranno tante opportunità per il prossimo mercato. Ritorno alla Juventus? Il giocatore è stato ceduto all’Udinese. Cessione biennale con diritto di riacquisto per la Juve: è una opzione, non un obbligo. Rolando fu il primo giocatore a cambiare squadra dopo l’istituzione del riacquisto”. Mandragora, ricordiamo noi, è stato accostato alla Fiorentina anche nel corso delle ultime settimane: LEGGI.