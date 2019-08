Ag. Hancko: “La Fiorentina non vuole venderlo. Deve giocare 30 partite, troveremo una soluzione”

L’agente di David Hancko, Branislav Jašurek, ha parlato ai microfoni di sport.sme.sk delle prospettive del terzino slovacco, attualmente fuori dai programmi viola per la prossima stagione: “La Fiorentina non vuole venderlo perché sa di quale potenziale dispone David. Stanno pensando a due opzioni: tenerlo in squadra o mandarlo in prestito. Alcune squadre hanno mostrato interesse per Hancko e non temo di non trovare una soluzione adeguata e razionale. Essendo giovane ha bisogno di giocare titolare un’intera stagione, almeno 30 partite. Pensiamo a questo, più che all’aspetto economico, l’importante è giocare”.