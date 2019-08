Ag. De Paul: “Stiamo parlando con la Roma, ma…”

Rodrigo De Paul è stato il vero amore della Fiorentina in questo calciomercato. A lungo corteggiato, ma alla fine il matrimonio, stando alle parole di Pradè di ieri [LE PAROLE DI PRADE’ SU DE PAUL], non s’ha da fare. A confermarlo, anche le parole dell’agente di De Paul a TeleRadioStereo, che rivela un’altra pretendente per il giocatore argentino:

Stiamo parlando con la Roma. E’ una possibilità, ma c’è poco tempo