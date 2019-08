Ag. Cragno: “Lo scorso anno poteva andare alla Fiorentina, scelsero Lafont”

A TMW Radio a parlare di Alessio Cragno è stato il procuratore Graziano Battistini:

C’era la possibilità lo scorso anno di portarlo alla Fiorentina, che ha preferito Lafont. Ora non so quanto può valere, ma cifre alte. Infortunio? Siamo in attesa di capire la situazione. La spalla sembra non abbia subito cose particolarmente traumatiche. Vedremo. Ha dimostrato di essere il portiere più forte del campionato lo scorso anno e che ha qualità caratteriale e tecniche ottime.