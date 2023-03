Ag. Biraghi: “Ama Firenze, il club lo stima. Rinnovo? Vedremo”

Il futuro di Cristiano Biraghi dovrebbe essere ancora viola. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 ma al raggiungimento di alcuni obiettivi scatterà il prolungamento automatico di una stagione. Dell'argomento ha parlato, pur senza voler entrare nel merito, il procuratore del capitano viola, Mario Giuffredi. A tuttomercatoweb ha detto: "Secondo me il suo lo sta facendo bene. Siamo felici e Biraghi ama stare a Firenze. Gode del rispetto e della stima del club, non ha assolutamente nessun problema con la Fiorentina. Il rinnovo? Vedremo a fine campionato".